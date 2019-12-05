بعد غيابه لـ3 سنوات.. المجرد يُعانق خشبة المسرح

سيشهد مسرح محمد عبده في “بوليفارد” بالعاصمة السعودية الرياض يوم 18 ديسمبر الجاري عودة الفنان المغربي سعد المجرد لإحياء الحفلات الغنائية على خشبة المسرح بعد توقف دام لـ3 سنوات.

وقام تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالإعلان عن مشاركة النجم المغربي في الحفل الذي سيكون جزءا من فعاليات موسم الرياض.

وسيضم الحفل بالإضافة لسعد لمجرد كلا من النجمة اللبنانية مريام فارس، وفرقة ميامي، ومن المتوقع أن يلي هذا الحفل حفلات أخرى في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.

وأكد النجم المغربي هذا الخبر من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام قال فيه إن عودته للمسرح باتت قريبة، وبأنه سيقدم لعشاقه تاريخ حفلاته قريبا.

يذكر أن سعد المجرد ابتعد عن المسارح منذ 3 سنوات بسبب وجود قضايا تحرش جنسي واغتصاب مرفوعة ضده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية