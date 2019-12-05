انستغرام تطلق مزايا أمنية جديدة لتعزيز الخصوصية

في إطار سعيها لتطوير منصة إنستغرام، قامت شركة فيسبوك بإطلاق مجموعة من المميزات الجديدة التي من شأنها تعزيز الخصوصية، وحماية المستخدمين من إزعاجات الغرباء.

وقالت الشركة الأمريكية إنها ستفرض شروطا جديدة على المستخدمين حتى يتمكنوا من تسجيل حساباتهم لأول مرة ومن أهم هذه الشروط أن يكون عمر المستخدم فوق 13 عاما.

وأكدت الشركة الأمريكية أن عمر المستخدم سيبقى مخفيا ولن يظهر لأحد، ولكنه ضروري لإتمام عملية التسجيل في الموقع.

وفي حال أراد المستخدم إنشاء حساب في إنستغرام عن طريق الفيسبوك فإن تاريخ ميلاده الموجود في فيسبوك سينقل بشكل تلقائي إلى إنستغرام، وفي حال قام بتعديل تاريخ ميلاده على فيسبوك سيتم تعديله على إنستغرام تلقائيا.

وقالت الشركة الأمريكية إنها ستستخدم تاريخ الميلاد لتعديل تجربة الاستخدام مثل اقتراح خيارات خصوصية جديدة للمراهقين.

وأكدت فيسبوك أن مستخدم إنستغرام سيكون قادرا على تحديد من يرغب بالتواصل معه من خلال الرسائل الخاصة، فلن يكون بإمكان الغرباء التواصل معه في حال جعل المستخدم خاصية تلقي الرسائل لمن يتابعهم فقط.

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