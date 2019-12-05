“فيسبوك” تختبر أداة لنقل الصور إلى منصات أخرى

في إطار سعيها لتطوير موقع فيسبوك وتسهيل عملية تبادل ونقل الصور والفيديوهات بدأت شركة فيسبوك الأمريكية باختبار أداة جديدة تعمل على نقل الصور ومقاطع الفيديو من فيسبوك إلى خدمة Google Photos.

وستعتمد الأداة الجديدة على مصدر كود من اتحاد Data Transfer Project والذي يضم اتحاد شركات آبل، مايكروسوفت، تويتر، غوغل وغيرها من الشركات.

ومن خلال هذه الخدمة سيكون المستخدم قادرا على نقل الصور والفيديوهات بشكل مباشر من فيس بوك إلى التطبيقات الأخرى دون أن يكون بحاجة لتنزيلها على جهازه ومن ثم رفعها مجددا في الموقع الآخر.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الأداة الجديدة خلال النصف الأول من العام القادم بعد انتهاء الفترة التجريبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية