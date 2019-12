«أمير الشعراء» يبدأ المقابلات المباشرة.. والمسابقة تستقبل 150 شاعرًا

أعلنت أكاديمية الشعر، فى أبوظبى، يوم، الأربعاء، عن استقبال برنامج “أمير الشعراء” لأكثر من 150 شاعرًا من دول عربية وأجنبية، للمشاركة فى المقابلات المباشرة مع لجنة التحكيم والتى بدأت اليوم، لتستمر حتى يوم الجمعة الموافق من 7 ديسمبر الجارى.

وقال عيسى سيف المزروعى، نائب رئيس اللجنة، فى بيان صحفى، إن برنامج “أمير الشعراء” يعد من أهم المشاريع الثقافية المتخصصة بالشعر الفصيح، وأن فكرة البرنامج تهدف إلى استعادة روائع الشعر والأدب وإحياء الموروث العربى الأصيل، إلى جانب تحفيز الحراك فى مشهد الشعر العربى المعاصر، مشيرًا إلى أن البرنامج ساهم على مدار مواسمه السابقة فى اكتشاف ودعم العديد من المواهب الشعرية الشابة، التى أصبحت معروفة اليوم على الصعيدين الأدبى والإعلامى.

وأكد “المزروعى” على أن اللجنة تحرص على تقديم إضافات متميزة ومبدعة للبرنامج فى كل موسم، حيث سيظهر البرنامج هذا العام بحالة جديدة من حيث الإخراج والتنفيذ، وسيتخلله العديد من المفاجآت التى تلبى تطلعات الجمهور الكبير للبرنامج.

أوضح الدكتور على بن تميم عضو لجنة التحكيم للبرنامج، أن لجان الفرز والتحكيم عملت منذ بدء استقبال طلبات المترشحين وإلى ما بعد انتهاء فترة الترشيح فى 15 أكتوبر الماضى على فرز المشاركات واختيار أكثر من 150 شاعراً من بين الآلاف من المترشحين للبرنامج من مختلف الدول العربية والأجنبية، وذلك وفق المعايير الفنية والأدبية التى تمّ الإعلان عنها سابقاً، حيث تم اختيار الشعراء المؤهلين لمقابلة لجنة التحكيم بشكل مباشر.

وأوضح “التميمى”، أن لجنة التحكيم ستقوم على مدار 3 أيام بمقابلة الشعراء فى مسرح شاطئ الراحة، وسوف تباشر عقب المقابلات باختيار قائمة من 40 شاعراً، سيخضعون إلى اختبارات إضافية أكثر صعوبة، وذلك لاختيار القائمة النهائية المكونة من 20 شاعراً للمشاركة فى حلقات البث المباشر

