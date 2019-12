جاستن بيبر يعتذر عن تصريح عنصري سابق

نشر نجم البوب الكندي جاستن بيبر منشورا على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام عبر من خلاله عن رغبته بمحاربة العنصرية التي انتشرت كثيرا في السنوات الأخيرة.

وقال جاستن بيبر في منشوره بأن الجميع مع اختلاف قيمهم متساوون في إنسانيتهم، وطالب جمهوره بمحاربة العنصرية.

كما قدم النجم الكندي اعتذاره عن التصريحات العنصرية التي صدرت منه في مقطع الفيديو المصور عام 2011، والذي يعد جزءا من فيلم وثائقي عن حياته بعنوان Never Say Never.

وأكد جاستن بأن تلك التصريحات خطأ صبياني غير مبرر، وأنه حاول من خلالها إضحاك أصدقائه الموجودين معه في الجلسة، دون أن يفهم معنى تلك الكلمات، وتأثيرها المؤلم لأنه كان صغيرا.

