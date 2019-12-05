دب يفترس مواطنا روسيا

قام دب جائع فشل في الدخول في فترة السبات الشتوي بالدخول إلى قرية فيتيمسكي الواقعة بمنطقة إيركوتسك الواقعة في مقاطعة مامسك تشويسكي الروسية.

واقتحم الدب الجائع منزل سيرجي فادييف البالغ من العمر 66 عاما والذي كان يعمل سائقا لسيارة الإطفاء في القرية، وقام بافتراسه هو وكلبه.

ولم يكتفِ الدب بهذا الأمر بل عمد إلى تغطية يد وساق الضحية وهي الأجزاء التي بقيت من سيرجي ببطانية من أجل أن يعود إلى المنزل في وقت لاحق ويتناولها.

وقال ساكن القرية بأن الضحية يعيش وحيدا في منزله المكون من طابقين، وبأن الدب اقتحم المنزل في ليلة بلغت درجة حرارتها ناقص 45 درجة، حيث كسر إحدى نوافذ المنزل ودخل منها.

وتسبب هجوم الدب بحالة من الهلع في القرية التي عاشت حالة طوارئ، وتم منع سكانها من الخروج من منازلهم.

وقام الصيادون بنصب الفخاخ للدب، وعندما حاول العودة إلى القرية مجددا تم اصطياده وقتله رميا بالرصاص.

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