مايكروسوفت تسد ثغرة “خطيرة”

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن قيامها بسد الثغرة الأمنية التي أبلغتها عنها CyberArk المتخصصة في مجال أمن المعلومات في نوفمبر الماضي.

وقالت شركة CyberArk بأن الثغرة المكتشفة تساعد القراصنة على الوصول إلى حسابات المستخدمين دون معرفة المستخدمين بذلك، حيث سيكون بإمكانهم إرسال روابط وهمية إلى بريد الضحية وموقعه الإلكتروني، وبمجرد الضغط على الرابط سيكون بإمكان الهاكرز سرقة الرموز التي ترتبط بحساب المستخدم الإلكتروني بمواقع الإنترنت، والتي تتيح الفرصة للمستخدمين تصفح العديد من المواقع دون الحاجة لتسجيل دخول في كل مرة يزورون فيها الموقع.

وأعلن مسؤول في شركة مايكروسوفت بأن الشركة سدت الثغرة، وبأن عملائها محميون من خطر الاختراق.

يذكر أن مايكروسوفت تقوم بشكل مستمر بتحديث برمجياتها لحماية المستخدمين من الاختراق، وقامت في الفترة الأخيرة بطرح برمجية تحمي الحواسيب العاملة بأنظمة ويندوز القديمة من خطر الاختراق.

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