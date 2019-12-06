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منة فضالي تتعرض لمحاولة اختطاف جديدة

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي لمحاولة اختطاف جديدة أثناء تجولها بحدائق الأهرام، إذ اقترب منها توك توك يوجد في داخله رجلان حاولا دفعها إلى داخل التوك توك.

وقامت الفنانة المصرية بمقاومة الرجلين، حيث دفعتهما وقامت بالصراخ، وانتهى الأمر بهروب سائق التوك توك وصديقه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها منة فضالي لمحاولة اختطاف، إذ تعرضت في وقت سابق لعملية اختطاف أثناء خروجها من أحد المولات، حيث قام بعض الأشخاص بضربها، واختطافها وسرقة سيارتها.

وتحدثت الفنانة المصرية عن هذه الحادثة في لقاء تلفزيوني، وقالت إنها قبلت يدي مختطفيها حتى لا يقتربوا منها، ويدعوها وشأنها.

الجدير بالذكر أن منة فضالي ستبدأ قريبا تصوير مشاهدها في مسلسل رحيل زهرة الذي ستلعب دور البطولة فيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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