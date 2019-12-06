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شركة AOC تُغازل عشاق الألعاب بشاشة منحنية

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة AOC التايوانية اللثام عن شاشة جديدة منحنية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم AGON G493UCX.

وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بلوحة VA  قياس 49، بدقة 1440 * 5120 بيكسل وزمن استجابة MPRT  يصل إلى 1 ملم في الثانية،  ومعدل تنشيط للصورة يصل إلى 120 هرتز.

وتتميز  الشاشة الجديدة بدرجة سطوع تصل إلى 550 قنديلةم2، كما أنها تغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 121%، بالإضافة إلى ذلك فإنها تدعم تقنية Free Sync، وتقنية G-Sync.

وستحتوي الشاشة على سماعة، ومحور USB، ومنفذ USB-C لنقل إشارات الصورة إلى الجهاز.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق، كما أنها لم تكشف عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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