شركة AOC تُغازل عشاق الألعاب بشاشة منحنية

أماطت شركة AOC التايوانية اللثام عن شاشة جديدة منحنية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم AGON G493UCX.
وزودت الشركة التايوانية الشاشة الجديدة بلوحة VA قياس 49، بدقة 1440 * 5120 بيكسل وزمن استجابة MPRT يصل إلى 1 ملم في الثانية، ومعدل تنشيط للصورة يصل إلى 120 هرتز.
وتتميز الشاشة الجديدة بدرجة سطوع تصل إلى 550 قنديلةم2، كما أنها تغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 121%، بالإضافة إلى ذلك فإنها تدعم تقنية Free Sync، وتقنية G-Sync.
وستحتوي الشاشة على سماعة، ومحور USB، ومنفذ USB-C لنقل إشارات الصورة إلى الجهاز.
الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق، كما أنها لم تكشف عن سعرها.
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