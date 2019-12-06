وثائقي على “نتفليكس” عن حياة النجمة تايلور سويفت

أعلنت شبكة نتفليكس عن عرضها فيلما وثائقيا عن حياة نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، وقال مسؤول في الشبكة إن الفيلم سيحمل اسم Taylor Swift: Miss Americana.

وستقوم الشبكة بعرض الفيلم بعد أن ينتهي عرضه الأول في مهرجان صندانس السينمائي في شهر يناير القادم.

وسيتناول الفيلم حياة نجمة البوب الأمريكية، وكيفية وصولها للشهرة والنجومية، والصعوبات التي واجهتها أثناء شق طريقها للعالمية.

كما سيتحدث عن دورها كمغنية استعراضية ومؤلفة أغانٍ، وعن دورها في الدفاع عن قضايا النساء، ومحاولة إيصال أصواتهن.

يذكر أن تايلور سويفت اتهمت شركتها الإنتاجية السابقة التي تملك حقوق غالبية تسجيلاتها بفرض رقابة استبدادية عليها، ومنعها من استخدام موسيقاها في فيلمها الوثائقي وفي مهرجان جوائز الموسيقى الأمريكي الذي حصلت فيه على جائزة فنانة العقد.

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