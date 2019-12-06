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عملية ليزر دقيقة أنقذت حياة توأم داخل الرحم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأت البريطانية كاتي ميلريديس البالغة من العمر 27 عاما عند قيامها بفحص دوري في الأسبوع الـ20 من حملها بأن التوأم الذي تحمله بين أحشائها مصاب بمرض نادر يهدد حياته.

وأكد الأطباء حاجة الطفلتين لعملية إزالة الأوعية الدموية التي ترتبط بالتوأم، وفي حال عدم خضوع الأم لهذه العلمية فإن الأم ستخسر الطفلتين بشكل مؤكد.

وعلى الرغم من خطورة العملية واحتمال فقدان إحدى الطفلتين إلا أن الأم قررت الخضوع لها، حيث أجرى الأطباء لها علمية بالليزر تكللت بالنجاح.

وبعد ولادة التوأم الذي حمل اسم مايسي وميا أصيبت مايسي بالتهاب السحايا الفيروسي بعد الولادة مما أجبرها على البقاء في المستشفى تحت العناية لمدة 7 أيام، وبعد أن شفيت أصيبت شقيقتها بنفس المرض وظلت في المستشفى لمدة 5 أيام قبل أن تتماثل للشفاء.

وعبر الوالدان عن سعادتهما لنجاة طفلتيهما مايسي وميا، وتستعد العائلة حاليا لقضاء أول كريسمس معا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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