عملية ليزر دقيقة أنقذت حياة توأم داخل الرحم

تفاجأت البريطانية كاتي ميلريديس البالغة من العمر 27 عاما عند قيامها بفحص دوري في الأسبوع الـ20 من حملها بأن التوأم الذي تحمله بين أحشائها مصاب بمرض نادر يهدد حياته.

وأكد الأطباء حاجة الطفلتين لعملية إزالة الأوعية الدموية التي ترتبط بالتوأم، وفي حال عدم خضوع الأم لهذه العلمية فإن الأم ستخسر الطفلتين بشكل مؤكد.

وعلى الرغم من خطورة العملية واحتمال فقدان إحدى الطفلتين إلا أن الأم قررت الخضوع لها، حيث أجرى الأطباء لها علمية بالليزر تكللت بالنجاح.

وبعد ولادة التوأم الذي حمل اسم مايسي وميا أصيبت مايسي بالتهاب السحايا الفيروسي بعد الولادة مما أجبرها على البقاء في المستشفى تحت العناية لمدة 7 أيام، وبعد أن شفيت أصيبت شقيقتها بنفس المرض وظلت في المستشفى لمدة 5 أيام قبل أن تتماثل للشفاء.

وعبر الوالدان عن سعادتهما لنجاة طفلتيهما مايسي وميا، وتستعد العائلة حاليا لقضاء أول كريسمس معا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية