شركة LG تطلق حاسوبا جديدا بمعالجات قوية

رفعت شركة LG الكورية الجنوبية النقاب عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة ومعالجات رائعة أطلقت عليه اسم Gram 17.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Core i5-10357G من الجيل العاشر من إنتل الحديث والمتطور والذي يأتي بسرعة 1.2 غيغا هرتز أو 3.7 غيغا هرتز مع Turbo Boost وذاكرة تخزين مؤقت بسعة 6 غيغا بايت، ومعالج جرافيك Intel Iris Plus.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب الجديد بشاشة IPS بحجم 17 بوصة ودقة عرض 2560* 1600 بيكسل.

وسيحتوي الجهاز على قرص SSD بسعة 256 غيغا بايت من نوع M.2 NVME، وذاكرة بسعة 8 غيغا بايت من نوع DDR4.

ويتميز الحاسوب الجديد ببطاريته التي ستأتي باستطاعة 80 واط، وبقدرته على مقاومة الماء والغبار وفق معيار MIL-STD 810G.

وسيحتوي الجهاز على 2 من مكبرات الصوت بقوة 1.5 واط، منفذ Thunderbolt3، و3 منافذ USB3.1، ومنفذ HDMI، ومنفذ HP-out، وفتحة لقارئ الذاكرة Micro SD.

الجدير بالذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطرح الجهاز الذي سيبلغ وزنه 1350 غراما في الأسواق بسعر يصل إلى 1780 دولارا أمريكيا، وسيتوفر في أمريكا الجنوبية مطلع العام القادم قبل أن يتاح في باقي أنحاء العالم.

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