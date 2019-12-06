صورة مذهلة لصواعق البرق تحت درب التبانة

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” صورة لواحدة من الظاهرة الطبيعية المذهلة التي حدثت تحت مجرة درب التبانة.

ويظهر في الصورة صواعق البرق تحت درب التبانة، في الطرف الجنوبي لجزيرة سردينيا الإيطالية خلال يونيو الماضي، بالرغم من نشر ناسا للصورة حديثا وبشكل فجائي في موقع “صورة اليوم الفلكية” الذي تشرف عليه الوكالة وجامعة ميشيغان التقنية، وفق ما نشرته صحيفة “ميرور”.

وعلقت ناسا على الصورة بـ “الصخور والشجيرات الأمامية تقع بالقرب من منارة كابو سبارتيفينتو الشهيرة، والكاميرا موجهة جنوبا نحو الجزائر في إفريقيا”.

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