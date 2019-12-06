لوحة مفاتيح “مؤمَّنة” بتقنية التشفير

كشفت شركة شيري الألمانية عن لوحة مفاتيح جديدة مزودة بحماية ضد التجسس أطلقت عليها اسم Secure Board 1.0.

وصممت الشركة الألمانية لوحة المفاتيح بشكل تقليدي، كما زودتـها بمفاتيح LPK رغم أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية.

وأكدت الشركة الألمانية أن عملية نقل الأزرار تتم بطريقة مشفرة، بسبب وجود الوضع الآمن Secure Mode الذي يحمي لوحة المفاتيح من برامج التجسس على الهاروير، ومن هجمات BadUSB.

ولكي يتم تفعيل الوضع الآمن بطريقة صحيحة يجب أن يقوم المستخدم بتحميل برنامج خاص متوفر حاليا لنظام التشغيل ليونكس، وتعمل الشركة على تطوير نظام خاص بأجهزة أندرويد.

وستحتوي لوحة المفاتيح الجديدة على قارئ البطاقة الذكية PCSC، وواجهة RFNFC، بالإضافة إلى قارئ يدعم جميع البطاقات المعتمدة حسب المواصفات ISO 7816، ISO 14443 AB.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية ستطلق لوحة المفاتيح الجديدة بسعر يصل إلى 70 يورو.

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