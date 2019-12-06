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العثور على أكبر قطعة ذهبية في بريطانيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عثر باحث كنوز إسكتلندي على قطعة ذهبية تم عدها أكبر قطعة ذهبية تكتشف في تاريخ بريطانيا وذلك خلال بحثه عن الكنوز في أحد الأنهار الموجودة في بريطانيا.

وأطلق على القطعة الذهبية المكتشفة اسم لم الشمل، لأن المواطن الإسكتلندي عثر على نصفها في البداية، وبعد نصف ساعة من البحث استطاع العثور على النصف الثاني.

وأكد أحد الخبراء أن القطعة التي عثر عليها الرجل من عيار 22 قيراطا، وتصل قيمتها إلى 80 ألف جنيه أسترليني، كما أكد على أن القطعة خالية من الشوائب، وبأنها اكتشاف فريد من نوعه.

وفسر الخبراء انقسام القطعة باصطدامها بصخرة، الأمر الذي تسبب في حدوث ثقب في وسطها.

ومن المتوقع أن يقوم جامع الكنوز وصاحب الأرض اللذان رفضا الكشف عن اسمهما ببيع القطعة الذهبية لمتحف إسكتلندا الوطني، أو متحف العلوم الطبيعية في إنجلترا، كما من الممكن أن تمنح القطعة صفة ملكية تاج الدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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