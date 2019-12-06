العثور على أكبر قطعة ذهبية في بريطانيا

عثر باحث كنوز إسكتلندي على قطعة ذهبية تم عدها أكبر قطعة ذهبية تكتشف في تاريخ بريطانيا وذلك خلال بحثه عن الكنوز في أحد الأنهار الموجودة في بريطانيا.

وأطلق على القطعة الذهبية المكتشفة اسم لم الشمل، لأن المواطن الإسكتلندي عثر على نصفها في البداية، وبعد نصف ساعة من البحث استطاع العثور على النصف الثاني.

وأكد أحد الخبراء أن القطعة التي عثر عليها الرجل من عيار 22 قيراطا، وتصل قيمتها إلى 80 ألف جنيه أسترليني، كما أكد على أن القطعة خالية من الشوائب، وبأنها اكتشاف فريد من نوعه.

وفسر الخبراء انقسام القطعة باصطدامها بصخرة، الأمر الذي تسبب في حدوث ثقب في وسطها.

ومن المتوقع أن يقوم جامع الكنوز وصاحب الأرض اللذان رفضا الكشف عن اسمهما ببيع القطعة الذهبية لمتحف إسكتلندا الوطني، أو متحف العلوم الطبيعية في إنجلترا، كما من الممكن أن تمنح القطعة صفة ملكية تاج الدولة.

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