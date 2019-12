دويتوهات أشعلت المسارح الفنية.. تعرف على أبرزها

الدويتو عبارة عن حوار غنائي منسجم في اللحن والأداء بين الفنانين، ويتناول مجموعة من الموضوعات أبرزها الموضوعات العاطفية، الاجتماعية، السياسية، والوطنية.

وفي العادة يكون الدويتو على شكل عدة فقرات أو على شكل أسئلة وأجوبة، أو أخذ وردّ، ويسعى الفنانون من خلال الدويتو لجذب انتباه جمهورهم للأغنية نظرا لاختلاف إيقاع الدويتو عن إيقاع الأغاني العادية.

وقد يجمع الدويتو بين فنانين مشهورين يقومان بتأدية أغنية من أغانيهما، أو يجمع بين فنان مشهور وآخر في بداية مسيرته الفنية، ويساعد الدويتو بالعادة الفنان الصاعد على اكتساب شهرة كبيرة بسبب غنائه مع فنان له جمهور كبير.

ويكون الدويتو مميزا في حال كان بين فنان وفنانة يتبادلان من خلاله الغزل بطريقة مميزة للغاية، ليكون الدويتو عبارة عن لوحة موسيقية ورومانسية ساحرة.

وقدم الفنانون منذ أربعينيات القرن الماضي مجموعة كبيرة من أغاني الدويتو التي قاموا من خلالها بمجموعة من الحوارات الغنائية الرائعة، وشهد فيلم رصاصة في قلب الذي عرض في العام 1944 أول دويتو في العالم العربي، وجمع هذا الدويتو بين الفنان محمد عبد الوهاب والفنانة راقية إبراهيم حيث قام الفنانان بأداء أغنية حكيم عيون بطريقة مميزة.

ومن ثم انتشر الدويتو في العالم العربي حيث شهدت المسرحيات التي قدمتها فيروز أكثر من دويتو، ومن أشهر أغاني الدويتو القديمة أغنية يا سلام على حبي وحبك والتي جمعت بين الفنان فريد الأطرش والفنانة شادية، وأغنية حاجة غريبة التي جمعت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجمة شادية في فيلم معبودة الجماهير، بالإضافة لأغنية شحات الغرام التي جمعت بين محمد فؤاد وليلى مراد.

وتعد أغنية شهر العسل أول دويتو في الخليج العربي، وجمعت الأغنية بين الفنان عبد الحسين عبد الرضا والممثلة سعاد عبد الله.

وشهد العصر الحديث أداء العديد من الفنانين لأغاني دويتو ناجحة، ويعد الدويتو الذي قدمه الفنان صابر الرباعي والفنانة أصالة نصري لأغنية علي جرى في العام 2001 من أهم الدويتو في العصر الحديث.

كما قام العديد من الفنانين بدويتو على المسرح بشكل مباشر خلال الحفلات التي قاموا بإحيائها، ومن خلال هذا التقرير سنقوم بتسليط الضوء على أهم الدويتو التي قدمها الفنانون على المسرح.

دويتو أداها الفنانون مباشرة على المسرح

أصالة نصري وصابر الرباعي علي جرى: شهدت الحفلة التي أحيتها الفنانة السورية أصالة نصري على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض إعادة إحياء للدويتو الذي جمعها والفنان التونسي صابر الرباعي بأغنية علي جرى في العام 2001، حيث فاجأت أصالة جمهورها عندما طلبت من صابر الرباعي الصعود إلى المسرح من أجل تأدية الأغنية مجددا، وقام الفنانان بأداء الأغنية بانسجام كبير نال استحسان وإعجاب الجمهور الحاضر.

وأغنية علي جرى من كلمات محسن الخياط وألحان حلمي بكري وأطلقتها النجمة السورية في ألبومها الذي حمل اسم الأغنية والذي أصدرته في العام 1996.

شيرين وإليسا لولا الملامة: دويتو مميز قامت به الفنانتان اليسا وشيرين، حيث طلبت اليسا في إحدى حفلاتها من النجمة المصرية شرين أداء هذه الأغنية معها، وبالفعل نجح الدويتو بشكل كبير، حيث كان الانسجام واضحا بين النجمتين أثناء أداء الأغنية.

وتعد أغنية لولا الملامة من أغاني الفنانة وردة الجزائرية التي قامت اليسا بإحيائها، وكتب هذه الأغنية مرسي جميل عزيز ولحنها محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي.

كاظم الساهر وشذى حسون وين آخذك، كاظم الساهر وكريستين سعيد أغازلك: يحرص الفنان العراقي كاظم الساهر على مشاركة الفنانين المشهورين والصاعدين في أغانيه، حيث كانت المسارح التي أحيا عليها القيصر أغانيه شاهدة على أكثر من دويتو جمعه بفنان آخر، ويعد الدويتو الذي جمعه بمواطنته الفنانة العراقية شذى حسون من أفضلها، حيث أدى النجمان أغنية وين آخذك بطريقة غاية في الروعة وبانسجام كبير، وأغنية وين آخذك من تأليف كريم العراقي وألحان كاظم الساهر وأطلقها القيصر في ألبوم مدرسة الحب الذي صدر في العام 1997.

كما أن الدويتو الذي جمعه بالفنانة اللبنانية كريستين سعيد في أغنية أغازلك يعد واحدا من أكثر الأغاني المشتركة رومانسية، حيث ظهر الفنانان وكأنهما عاشقان يتبادلان الغزل وسط حماس وتصفيق الجمهور الموجود في المسرح.

وأغنية أغازلك من كلمات وألحان كاظم الساهر وأطلقها في ألبوم الحب المستحيل الذي صدر في العام 2000.

محمد منير ونانسي عجرم حارة السقايين: شهد مسرح أرب أيدول دويتو مميز جمع الفنان المصري محمد منير والنجمة نانسي عجرم، حيث قام الفنان المصري بدعوة نانسي لأداء أغنية حارة السقايين بشكل مباشر على المسرح على طريقة فناني السبعينيات، وأدى النجمان الأغنية بطريقة مميزة للغاية وسط تفاعل من لجنة تحكيم أرب آيدول والجمهور الحاضر.

وأغنية حارة السقايين من أغاني شريفة فاضل التي غناها محمد منير، وكتب هذه الأغنية حسين السيد ولحنها منير مراد.

راغب علامة وشيرين قلبي عشقها: قامت النجمة المصرية شيرين في إحدى حفلاتها بأداء أغنية قلبي عشقها بحضور الفنان اللبناني راغب علامة صاحب الأغنية، وفي منتصف الأغنية قام الفنان اللبناني بالصعود إلى المسرح وإكمال الأغنية مع النجمة المصرية بانسجام كبير حيث بدا النجمان كعاشقين، وتفاعل الجمهور بحماس كبير مع الأغنية.

وأغنية قلبي عشقها من كلمات عاطف بركة وألحان راغب علامة، وصدرت عام 1990 في الألبوم الذي حمل اسمها.

