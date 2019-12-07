كيف تتصرف لوقف بداية نزلات البرد بسرعة وبشكل طبيعي؟

عندما تشعر بانسداد الأنف والسعال، فاعلم أنك تعاني من نزلة برد، قد لا تكون مؤذية جدا ولكنها مزعجة، فكيف تتخلص منها بسرعة وبشكل طبيعي؟ تقليل الطعام يرى الخبير أن الهضم يتطلب طاقة، ويدعو إلى توفير هذه الطاقة منذ الأعراض الأولى لتعبئتها في مكافحة نزلات البرد.

وينصح الخبير بتجنب الأطعمة التي تتطلب من المعدة جهدا خاصا كالحبوب والدهون الحيوانية، وسيكون من الأفضل -حسب قوله- أن تصوم يوما، أو على الأقل أن تختار نظاما غذائيا مفردا من الفواكه أو الخضار لمدة 24 ساعة، أيا كانت طريقة إعداده، ولكن مع الحرص على عدم إضافة أي شيء، لا سكر ولا دهون، لتجنب أي جهد هضمي إضافي.

مساعدة الكبد يعتبر الكبد ضروريا لوقف البرد لأنه المسؤول عن تنقية الجسم من السموم التي تطرحها البكتيريا، ولذلك فإنه عند ظهور الأعراض الأولى لا بد أن نبدأ في تعزيز عمله، ويكون ذلك بإحدى طريقتين، كما يقول الخبير.

الطريقة الأولى قائمة على استعمال نبتتي الديسموديوم والكركم اللتين تدعمان الكبد، في وصفة علاجية لمدة عشرين يوما، وهما متوفرتان في المخازن العضوية أو الصيدليات.

اعلان أما الطريقة الثانية فتكون بوضع زجاجة ماء ساخن على منطقة الكبد، حيث يقول المختص “إن تأثير التمدد على الأوعية الدموية يسمح بزيادة كمية الأكسجين، مما سيساعد الكبد على العمل”.

كما يرى الخبير أن حماما ساخنا يزيد من درجة حرارة الجسم بما يحاكي الحمى، فيؤدي إلى رد فعل دفاعي من الجسم ضد البكتيريا.

الزيوت الأساسية وتعد عوامل قوية جدا مضادة للفيروسات والبكتيريا، وأخذ ثلاث قطرات منها مخلوطة مع ملعقة من الزيت أو العسل صباحا وظهرا ومساء مما يساعد الجسم على التخلص من الميكروبات، كما يقول المعالج الطبيعي.

ويؤكد الخبير “هذه الزيوت الأساسية فعالة حتى عبر الجلد” حيث يمكن خلط عشر قطرات من الزيت النباتي لتدليك الصدر” إلا أنه لا ينبغي استخدامها على الرضع، كما ينبغي التأكد من عدم وجود أي حساسية.

يقول بانيسيت “بذور البرتقال الهندي (غريب فروت) تحارب بفعالية العوامل الممرضة، وخاصة تلك المسؤولة عن نزلات البرد” مشيرا إلى أن فيتامين سي مثالي لمحاربة الجراثيم، وهو موجود في العديد من الأطعمة وخاصة في الفواكه والخضراوات.

ويضيف بأن زهرة القنفذ فعالة جدا كذلك في تعزيز نظام الدفاع عن الجسم، وتوجد مصنعة في المتاجر العضوية على شكل سائل، يُستعمل منه قطرات ثلاث مرات في اليوم، لمدة 15 يوما.

كما أن بعض الإجراءات الوقائية يمكن أن تجنب الإصابة بالمرض، مثل النوم جيدا حتى يستريح الجهاز المناعي، واتباع نظام غذائي متوازن وغني بفيتامين سي وترطيب كاف، إلى جانب تهوية الغرف حتى في الشتاء كي لا تتعرض الفيروسات للركود في مكان دافئ ورطب يساعد على تطورها – منبها إلى ضرورة غسل اليدين بانتظام لتجنب خطر انتقال العدوى.

المصدر : وكالات

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