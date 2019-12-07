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تامر حسنى يدخل موسوعة غينيس

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل النجم المصري تامر حسني على جائزة “غينيس وورلد ريكوردز” العالمية كأكثر فنان مؤثر في العالم، استلم تامر الجائزة وشهادة التقدير من إدارة “غينيس وورلد ريكوردز” في احتفالية ضخمة أقيمت اليوم الجمعة 6 ديسمبر بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي فوز حسني بالجائزة، بعد حصوله على لقب أفضل فنان مؤثر، يتخذه الجيل الجديد مثالًا يحتذى به بعد النجاح والتقدم الكبير الذي حققه في مسيرته كفنان.

وكان تامر حسني قد حصل على العديد من الجوائز المؤثرة ومنها: جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة BIG APPEL كأكثر فنان شمولية في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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