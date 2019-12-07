إصدار عملة معدنية تحمل صورة روجر فيدرر تكريماً لانجازاته

كرمت دار السك السويسرية نجم التنس العالمي السويسري روجر فيدرر، بصك عملة معدنية فضية خاصة به بقمية 20 فرنك ، كأول شخص حى يحصل على هذا الشرف.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة السويسرية، سيتم إصار العملة رسمياً في الـ23 من شهر يناير المقبل 2020، كاشفة بانها تعتزم أيضاً إصدار أخرى أخرى بتصميم مختلف بقيمة 50 فرنك على أن تكون ذهبية مطلع مايو المقبل.

ووفقاص للبيان، إن فيدرر هو أفضل شخص سويسري معروف داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الأرقام المميزة فى التنس، بالإضافة إلى ألقابه الفرديه في البطولات الاربع الكبرى للرجال، كما يدير أيضًا مؤسسة خيرية للأطفال في جنوب إفريقيا وكان أول سفير سويسري للنوايا الحسنة لليونيسف.

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