إنتاج أول كائن هجين بين الخنزير والقرد في الصين

في تجربة جديدة نحو تطوير عملية زراعة الأعضاء البشرية بالحيوانات، تمكن علماء صينيون من إنتاج أول كائن هجين بين الخنزير والقرد.

ووفقاً لصحيفة “نيو ساينتست”، قام فريق العلماء الصيني بحقن خلايا قرود معدلة وراثيا، في أجنة خنازير قبل زرعها في البذار، نتج عن التجربة ولادة 10 خنازير صغيرة، ولكن 2 منها فقط كانت هجينة، مع أنسجة في القلب والكبد والطحال والرئة والجلد تتألف جزئيا من خلايا قرد.

وبعد وفاة جميع الخنازير الجديدة في غضون أسبوع، اشتبه الخبراء في أن الفشل كان متعلقا بعملية التلقيح الصناعي، لأن عملية الإخصاب لا تعمل عادة بشكل فعال في الخنازير، كما تفعل في البشر والحيوانات الأخرى.

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