المكياج وأدواته أرض خصبة لـ”جراثيم قاتلة”

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أستون الأمريكية ونشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي بأن منتجات المكياج تعد أرضا خصبة لنمو الجراثيم القاتلة.

وأكدت الدراسة على أن منتجات المكياج كالمسكرة، وأحمر الشفاه، وأدوات التجميل كالفُرش وغيرها تحتوي على جراثيم “أي كولي” و”ستافيلوكوسي” التي تسبب أمراضا دموية عديدة وفشلا في الكلى.

وعثر الباحثون على البكتريا التي تسبب الالتهابات الجلدية وتسمم الدم في 9 من أصل 10 من المنتجات الخاصة بالمكياج.

وقال الباحثون بأن منتجات وأدوات المكياج تكون مكانا مناسبا لنمو هذه البكتريا لأنها تبقى رطبة بعد الاستخدام.

وطلب العلماء من النساء إجراء تنظيف دائم وفوري لجميع منتجات المكياج بعد استخدامها، وبخاصة الفراشي لأنها تحمل في العادة أكبر عدد من البكتريا الضارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية