نوكيا تقتحم عالم شاشات التلفاز الذكية

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن تلفزيون ذكي بشاشة من نوع 4K UHD أطلقت عليه اسم Nokia 55CAHDN.

وسيعمل التلفزيون الجديد بمعالج رباعي النوى بتردد 1غيغا هرتز، ومعالج رسوميات من فئة Mali-450، ونظام Android TV.

وسيأتي التلفاز الجديد بشاشة ASD مقاس 55 بوصة بدقة عرض 4K UHD، ومعدل تحديث يبلغ 60HZ، ودرجة سطوع تصل إلى 400 شمعة، وزاوية مشاهدة تصل إلى 178 درجة.

وستدعم الشاشة الجديدة مجموعة كبيرة من الألوان بالإضافة إلى دعم ال HDR، ودعم Dolby Vision، وسيحتوي التلفازعلى نظام صوتي مقدم من شركة JBL.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 16غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 2.25 غيغا بايت.

وسيدعم الجهاز الجديد البلوتوث 5.0، Wi-Fi ، كما سيحتوي على 3 منافذ HDMI، ومنفذي USB.

الجدير بالذكر أن نوكيا ستطلق التلفزيون الجديد في الأسواق الهندية يوم 10 ديسمبر الجاري بسعر يصل إلى 589 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية