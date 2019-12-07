“سوني” تستعد لإطلاق شبيه Xperia XZ1

تستعد شركة سوني اليابانية لإطلاق هاتف بمواصفات مميزة سيحمل اسم Xperia Compact.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى بتردد يصل إلى 2.0 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 610.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بشاشة مقاس 5.5 بوصة، وأبعاد 9.21، وسيأتي بتصميم مشابه لهاتف Xperia XZ1.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة لم تكشف سوني دقتها، وكاميرا خلفية مزدوجة، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأساسية 48 ميغا بيكسل.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة عشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت في حين لم تقم الشركة اليابانية بالكشف عن مساحة الذاكرة الداخلية.

وسيحتوي الجهاز الجديد على مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات، في حين لم تكشف سوني عن سعة البطارية وباقي المواصفات.

الجدير بالذكر أن سوني لم تحدد حتى الآن الموعد الرسمي لإطلاق الجهاز، كما أنها لم تكشف عن سعره.

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