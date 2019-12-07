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قامت ببناء مقهى بالمنزل لتُبْقي زوجها إلى جانبها

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت البريطانية جين البالغة من العمر 48 عاما ببناء مقهى في حديقة منزلها الخلفية بتكلفة وصلت إلى 25 ألف دولار أمريكي لتمنع زوجها من الذهاب إلى المقهى، ولتبقيه بقربها طوال الوقت.

وقالت جين إنها ضاقت ذرعا بغياب زوجها المهندس بول باتر عن المنزل، وأكدت على أن زوجها يذهب فورا إلى مقهى بلدة نيوتن أبوت الواقع في مدينة ديفون البريطانية بعد عودته من العمل.

كما أكدت جين أن زوجها تغير في السنوات الأخيرة، حيث أصبح مدمنا على الذهاب إلى المقهى بعكس ما كان عليه في بداية الزواج، حيث كان يرغب بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه.

وصرحت جين التي تعمل في مجال التمريض بأنها ستستغل المقهى من أجل إقامة حفلات الشواء، وقضاء أمسيات الشتاء الباردة بجو جميل ورومانسي رفقة زوجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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