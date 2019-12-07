قامت ببناء مقهى بالمنزل لتُبْقي زوجها إلى جانبها

قامت البريطانية جين البالغة من العمر 48 عاما ببناء مقهى في حديقة منزلها الخلفية بتكلفة وصلت إلى 25 ألف دولار أمريكي لتمنع زوجها من الذهاب إلى المقهى، ولتبقيه بقربها طوال الوقت.

وقالت جين إنها ضاقت ذرعا بغياب زوجها المهندس بول باتر عن المنزل، وأكدت على أن زوجها يذهب فورا إلى مقهى بلدة نيوتن أبوت الواقع في مدينة ديفون البريطانية بعد عودته من العمل.

كما أكدت جين أن زوجها تغير في السنوات الأخيرة، حيث أصبح مدمنا على الذهاب إلى المقهى بعكس ما كان عليه في بداية الزواج، حيث كان يرغب بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه.

وصرحت جين التي تعمل في مجال التمريض بأنها ستستغل المقهى من أجل إقامة حفلات الشواء، وقضاء أمسيات الشتاء الباردة بجو جميل ورومانسي رفقة زوجها.

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