شاهد كيف تصرّف زوج وفيّ مع زوجته الحامل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لزوج صيني يحول ظهره لكرسي لتجلس عليه زوجته الحامل.

وظهر في المقطع الذي صور في مستشفى مدينة هيغا غنغ زوجان صينيان يقفان في الممر بانتظار موعد مراجعة الزوجة الحامل للطبيب.

وظهر التعب جليا على المرأة الحامل التي لم تعد قادرة على الوقوف، ولم يراعِ الأشخاص الجالسون على الكراسي حالة المرأة الحامل، ولم يقوموا عن كراسيهم ليفسحوا المجال لها بالجلوس، الأمر الذي دفع زوجها للجلوس على الأرض، وتحويل ظهره لكرسي لتستريح عليه زوجته.

وقام الزوج بتقديم الماء لزوجته بعد أن جلست على ظهره، وظل على هذا الوضع حتى حان موعد دخولها لغرفة الطبيب.

ونال تصرف الزوج استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الزوج بالحنون، والمخلص، كما قاموا بانتقاد الأشخاص الجالسين على الكراسي، والذين لم يبادروا لمساعدة المرأة الحامل.

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