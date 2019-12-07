أحمد فهمي يخضع لجراحة في المريء

خضع الفنان المصري أحمد فهمي يوم الجمعة الماضي لجراحة في المريء تكللت بالنجاح داخل أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الفنان المصري إنه شعر بآلام شديدة في منطقة المريء مما دفعه لمراجعة الأطباء الذين أكدوا إصابته بارتجاع في المريء.

وأجريت للفنان المصري العملية بشكل فوري بعد أن اكتشف الأطباء من خلال المنظار الطبي نشوء خلايا ضارة تهدد حياة النجم المصري.

وشكر أحمد فهمي الأطباء والكادر الموجود في المستشفى على جودة الخدمة، وأكد عودته للمنزل لاستكمال مراحل العلاج.

يذكر أن أحمد فهمي يقوم حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل تيمون وبومبا المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

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