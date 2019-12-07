شركة “هونر” تكشف عن هاتف V30 بمواصفات قوية وسعرٍ مُغرٍ

أعلنت هونر العلامة التجارية المتفرعة من العملاق الصيني هواوي، عن هاتفيها الجديدين Honor V30 و V30 Pro اللذين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G.

يتشابه الهاتفان في معظم المواصفات حيث يأتيان بشاشة من نوع LCD بدقة 1080×2400 بكسل وكاميرا أمامية مزدوجة بثقب في الشاشة، مثلما جاء هاتف غالكسي إس 10 من سامسونغ.

يعمل كلاهما بالمعالج الجديد من هواوي Kirin 990، نسخة V30 العادية تأتي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي رام 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بخيارين أيضًا 128 و 256 جيجابايت.

أما نسخة V30 Pro فتأتي بخيار واحد من الرام بسعة 8 غيغابايت، مع خيارين لذاكرة التخزين أيضًا 128 و 256 غيغابايت.كما يوجد اختلاف آخر من حيث المعالج، إذ أن نسخة البرو تأتي بمعالج Kirin 990 5G المتكامل، أما النسخة العادية فيأتي مع المعالج Kirin 990 مع مودم 5G منفصل.

وتأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة، العدسة الرئيسية في كلا الهاتفين بدقة 40 ميغابكسل، مع اختلاف بسيط في فتحة العدسة.العدسة الثانية بزاوية واسعة جدًا، لكنها في نسخة البرو بدقة 12 ميغابكسل، و8 ميغابكسل في النسخة العادية.

بينما العدسة الثالثة والأخيرة تيليفوتو ذات تقريب بصري 3x و بدقة 8 ميغابكسل في كليهما.

أما الكاميرا الأمامية المزدوجة العدسة الرئيسية بدقة 32 ميغابكسل، مع وضع Super Night Mode للتصوير الليلي، وعدسة أخرى بدقة 8 ميغابكسل بزاوية عريضة بدرجة 105.

من حيث البطارية فإن الهاتف V30 Pro يأتي مع بطارية سعتها 4100 ميلي أمبير، وV30 بسعة 4200.يدعم كلاهما الشحن السريع بقوة 40 واط، أما نسخة V30 Pro تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 27 واط.

ويأتي الهاتفان بأربعة ألوان وهي البرتقالي والأبيض اللؤلؤي والأزرق والأسود.

ويبلغ سعر V30 نسخة 6 غيغا رام و128 غيغابايت ذاكرة تخزين 470 دولار، أي ما يعادل حوالي ألفي دينار ليبي.

بينما يبلغ سعر هاتف V30 برو برام 8 غيغابايت بسعر 555 دولار، أي ما يعادل 2337 دينار ليبي.

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