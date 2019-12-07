منوعات

هواوي تطلق هاتفا مميزا بكاميرا ثلاثية وبطارية قوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتف جديد ومميز بكاميرا ثلاثية أطلقت عليه اسم Enjoy 10S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 710F ثماني النوى بدقة تصنيع 12 نانو متر، ونظام تشغيل Android 9Pie، وواجهة EMUI 9.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 3.6 بوصة ودقة عرض 2400 * 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية ميغا بيكسل، والثالثة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى 256 غيغابايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 و8 غيغابايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، وبمستشعر الأصابع الذي تم تركيبه في الشاشة.

وستوفر الشركة الصينية هاتفها الجديد بألوان الأسود، الأخضر والأزرق.

الجدير بالذكر أن هواوي ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق الصينية بسعر 255 دولار أمريكي، على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك