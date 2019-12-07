اكتشاف أول ديناصور إكوادوري

اكتشفت الإكوادور نوع جديد من الديناصورات لم يتم وصفه من قبل وسمي بـ”ياماناسوروس لوخاينسيس”.

ووفقا للعربية نت، فقد اختير الاسم في إشارة إلى بلدتين هما يامانا، وهو المكان الذي عثر على العظام على بعد نحو 50 كيلومترا من الحدود مع البيرو، ولوخا حيث عرض الاكتشاف.

وأشاد خوان بابلو سواريس المسؤول في جامعة لوخا التقنية باكتشاف “أول ديناصور اكوادوري”، والذي أنجزه فريق أرجنتيني-إكوادوري.

وتمكن الفريق من دراسة عظمتين من منطقة العجز وأخرى من الذيل، إلى جانب أجزاء من العضد والكعبرة وقصبة الساق، بالرغم من عدم اكتمال الهيكل العظمي للديناصور.

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