ماذا تعرف عن الحساسية الموسمية؟

هناك العديد من المعلومات المرتبطة حول الحساسية الموسمية والتي قد لا تدركها، تعرف معنا في هذا المقال على أهم هذه المعلومات.

عندما يبدأ الطقس بالتغير، ويصبح أكثر برودة، يسارع

الناس إلى إخراج معاطفهم الثقيلة، وملابسهم الشتوية من الأدراج، وصناديق التخزين،

فيلاحظ البعض ظهور أعراض الحساسية عند التعامل مع هذه الملابس التي بقيت محفوظة

فترة طويلة.

هناك العديد من الأعراض التي تظهر نتيجة التعرض لهذه

الملابس مثل: العطاس، وحكة العينين، وسيلان الأنف، وهذا يحدث أيضاً عند التعرض

للغبار، والنباتات، والعفن، ووبر الحيوانات، وهي أهم محفزات الحساسية الموسمية

التي تعرف أيضاً بحمى القش.

فيما يلي بعض المعلومات التي يجب معرفتها عن الحساسية الموسمية:

تحدث الحساسية عندما يتعرض جهاز المناعة لمواد موجودة في

البيئة، ويتفاعل معها، ويبدي رد فعل تحسسي بسببها، كحبوب اللقاح التي تطلقها

النباتات في الهواء؛ ولذلك يزداد انتشار الحساسية بشكل ملحوظ في فصلي الربيع،

والخريف.

تشمل أعراض الحساسية الموسمية سيلان الأنف، أو انسداده،

واحتقان الأذن، وحكة ودموعاً في العينين، وحكة في الحلق، أو الجيوب الأنفية،

وأحياناً يمكن أن يصاب المريض بالصداع، والسعال، وضيق التنفس.

يعتبر عث الغبار من أهم مهيجات الحساسية؛ وهي حشرات

صغيرة لا ترى بالعين المجردة، و قد توجد في أماكن كثيرة، مثل: الوسائد، والستائر،

والسجاد، والدمى، والتي تعتبر بيئة خصبة لتكاثرها.

تشمل محفزات الحساسية أيضاً حبوب اللقاح، والغبار،

والعفن، وعضات الحشرات، ووبر الحيوانات.

كيف يمكن التخلص من الحساسية؟

هناك عدة خطوات يمكن تطبيقها للتخلص من أعراض الحساسية

الموسمية، وتشمل ما يلي:

شطف الأنف بالماء والملح: يعد شطف الأنف بمحلول ملحي

طريقة فعالة وسريعة؛ لإزالة الغبار، وحبوب اللقاح المزعجة والعالقة في الأنف.

تجنب الخروج خلال الطقس غير الجيد والصحي: وإغلاق

النوافذ، كما ينصح أيضاً بعدم مغادرة المنزل في الأيام الجافة التي تكون فيها حركة

الرياح قوية.

تنقية الهواء الداخلي: من الضروري أن يستنشق مريض

الحساسية، أو الشخص المعرض لها هواءً نقياً طوال فترة بقائه في المنزل؛ لذلك يجب

الحرص على استخدام مكيفات الهواء، ومزيلات الرطوبة، وتنظيف الأسطح والأرضيات

باستمرار؛ للتخلص من الأتربة.

التخلص من عث الغبار: وذلك من خلال تغيير أغطية الفراش

باستمرار، وتنظيف الأثاث، والسجاد بالماء الساخن، وتجفيفه جيداً، والتخلص قدر

الإمكان من القطع المغطاة بالنسيج، والأقمشة؛ لأنها تلتقط الغبار، وتسمح للعث

بالبقاء طويلاً.

تناول مضادات الهيستامين: يمكن للمصاب الاستعانة

بالأدوية المتاحة دون وصفة طبية، مثل مضادات الهيستامين التي تساعد على علاج ردود

الفعل التحسسية؛ من خلال منع، أو تقليل “الهيستامين”.

الهيستامين هي مادة كيميائية يفرزها الجسم عند التعرض

لمحفزات الحساسية، وتؤدي إلى ظهور الأعراض، ومن الأمثلة على مضادات الهيستامين

التي يمكن تناولها دواء (تلفاست) الذي يساعد على إزالة أعراض الحساسية الموسمية،

والتهاب الأنف التحسسي بسرعة، ويشعر المريض بالراحة خلال ساعة ولمدة 24 ساعة.

وأخيراً، تأكد أن النصائح السابقة ستساهم بشكل فعال في

تخفيف الأعراض المزعجة، وتساعدك على تخطي موسم الحساسية بسلام، خاصة مع استخدام

دواء (تلفاست) الذي يهتم بعلاج الأعراض، والتخلص من الحكة، والعطاس، والسيلان

نتيجة التحسس خلال ساعة دون التسبب في النعاس.

المصدر – ويب طب

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