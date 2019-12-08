بسبب الجوع .. تحفة فنية تنتهي في بطن فنان

انتهى المطاف بعمل فني يتألف من قطعة موز مثبتة بشريط لاصق على الحائط في بطن فنان لأنه جائع.

وفي التفاصل التي أوردتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، أقدم الفنان الاستعراضي ديفيد داتونا أمس السبت عل أكل الموزة المعروضة في معرض فني بمدينة ميامي بولاية فلوريدا، والتي بيعت قبيل أيام بملغ بمبلغ 120 ألف دولار.

وكان داتونا أقدم على انتزاع الموزة من على الجدار وبدأ بالتهامها أمام عدسات المصورين ورواد المتحف، حيث أبلغت إدارة المعرض الفني الشرطة، غير أنه كان قد هرب قبل وصولها.

وقال داتونا في حسابه على تويتر “الفنان الجائع.. أداء فني من تقديمي.. أحب عمل الفنان ماوريسيو كاتلان، وأحب هذا العمل الفني فعلا.. إنه عمل مهضوم”.

وذكر داتونا في تصريح إن الموزة في التحفة الفنية التي أكلها أفضل من الموز الطبيعي، معتبرا أنه يمكنه أن يأكل الموز والمفهوم وراء هذا العمل، وذلك لأنني فنان ولست إنسانا عاديا”.

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