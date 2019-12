هل ينقرض التفاح الأحمر؟

لطالما فضّل البشر التفاح الأحمر لعدة أجيال، لكن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي العالمي يمكن أن يؤدي إلى نهاية هذا النوع الذي كتبت عنه الكتب والروايات واشتهر في الكثير من الأعمال. كان أسلاف التفاح الحديث أشجاراً برية تنمو في ما يعرف الآن بكازاخستان على المنحدر الغربي للجبال المتاخمة لغرب الصين. واليوم، لا تزال أشجار التفاح البرية تنمو هناك، وتعطر الهواء بالفواكه الساقطة وتغذي الدببة التي تتدفق عبر الغابة، على الرغم من أن أعداد أشجار التفاح البري قد تقلصت بنسبة 90 في المائة في الخمسين سنة الماضية بسبب التوسع البشري والتطور. وجد العلماء أن لون التفاحة ينشأ من مستوى التعبير عن بعض الجينات في القشرة. تنقل “بي بي سي” عن عالم الوراثة في أبحاث النبات والغذاء في نيوزيلندا، ديفيد تشان، أن مجموعات من الإنزيمات تعمل معاً لتحويل جزيئات معينة إلى أصباغ تسمى الأنثوسيانين، وهي نفس الفئة من المواد التي تعطي اللون للبطاطا الحلوة والعنب والبرقوق.ويتم التحكم في مستويات هذه الإنزيمات بواسطة بروتين ينظم مقدار التعبير عن الجين يسمى MYB10، بحيث كلما زاد وجوده كلما كانت البشرة أكثر احمراراً. ويعتمد اللون أيضاً على درجة الحرارة. يقول تشان، للحصول على تفاحة حمراء تماماً، يجب أن تظل درجات الحرارة باردة، لأنها إذا ارتفعت إلى أعلى من 40 درجة مئوية تتحطم مستويات MYB10 والأنثوسيانين. ويعني هذا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة حول العالم بسبب التغير المناخي، قد يصبح اللون الأحمر أكثر صعوبة بالنسبة للتفاح.

