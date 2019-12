قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بها هو مخالفته القانون بقيادة دراجة على الرصيف.

وفي معرض رده على سؤال بشأن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بارتكابه، طلب جونسون في بادئ الأمر النصيحة من مستشاريه قبل أن يقول: “أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائما أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة”. وأضاف في حديثه لشبكة سكاي “أريدكم أن تعرفوا أنني أعارض تماما وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف، وأعتقد أن هذا خطأ، وأشعر بالضيق من ذلك. لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف”. وفيما إذا كان قلقا بشأن نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات، قالة جونسون : “بالطبع. أعتقد أن هذه لحظة حاسمة للبلاد”. وأشارت أربعة استطلاعات للرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 نقاط و15نقطة قبل خمسة أيام من الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر. وقالت مؤسسة سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي، إن تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى 8 نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق نشر الأربعاء. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف لصالح صحيفة “صنداي تايمز” أن حزب المحافظين عزز تقدمه على حزب العمال قليلا إلى 10 نقاط.

