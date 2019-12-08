أعظم الشلالات في العالم تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ قرن

تواجه منطقة شلالات فيكتوريا التي تعد واحدة من بين أكثر مناطق الجذب السياحي في أفريقيا، وواحدة من أعظم الشلالات في العالم أكثر لأسوأ موجة جفاف منذ قرن.

وبينما يتباطأ الشلال عادة خلال موسم الجفاف، قال مسؤولون إن هذا العام قد تسبب في انخفاض غير مسبوق في مستويات المياه.

وتظهر بيانات من سلطة نهر زامبيزي تدفق المياه إلى أدنى مستوياته منذ العام 1995، وأقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل، بحيث وصفها الرئيس الزامبي، إدغار لونغو، بأنها تذكرة صارخة بما يفعله تغير المناخ في بيئتنا.

الجدير بالذكر، تعد شلالات فيكتوريا من أكبر الشلالات في العالم مقارنة مع شلالات نياغارا في أميركا الشمالية، ويعادل عرضها وعمقها ضعف عرض عمق نياغارا.

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