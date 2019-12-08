انسى كل هواتف العالم.. إليك ثورة 2021

تخطط شركة آبل الأمريكية، لإنتاج هاتف آيفون بدون أي منفذ أو أزرار، والاعتماد على الشحن اللاسلكي بشكل كامل. وأطلق المحلل المختص في أجهزة آبل مينغ تشي كو مذكرة بحثية يتوقع فيها أن تُزيل آبل منفذ Lightning في هواتف آيفون بعد عاميْن.

وبدأت آبل بالاعتماد على هذا المنفذ منذ إطلاقها آيفون 5 في عام 2013، ورفضت الاعتماد في السنوات الماضية على منفذ USB-C الذي يوجد في أجهزة آندرويد. وعلى الرغم من اعتمادها مؤخرًا على USB-C في MacBook و iPadPro إلا أنها لا تنوي استخدامه في الآيفون القادم.

وكانت شركة “ميزو” الصينية كشفت عن هاتف تخيليّ، وقالت إنه سيكون مستقبل الهواتف لأنه لا يحتوي على أي أزرارٍ أو مداخل، فالشحنُ سيكون لاسلكياً، والسماعات لاسلكية، والتحكم بقفل الهاتف والصوت عبر الضغط على جانبيه فقط، لكن لم يمضِ وقت حتى أعلنت الشركة تخليها عن الفكرة.

إلا أنّ تخلي “ميزو” عن الهاتف لا يعني أن الفكرة ماتت، فأعلنت فيفو عن هاتفٍ بنصف هذه الفكرة، حينما قدمت هاتف Nex 3 5G بدون أزرار.

وفي سياق متصل، أكد مينج تشي كو، أن سلسلة هواتف آيفون 2020 ستبدأ بنسخة iPhone SE 2 وسيتم إطلاقه بحلول شهر مارس من العام القادم، ثم سيتم إطلاق 4 نسخ أخرى ربما يطلق عليها آيفون 12 في النصف الثاني من العام القادم بشاشة من نوع OLED وكلها قد تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

من جانبٍ آخر ادعت عدة تقارير صحفية أن آبل تخطط لاعتماد تقنية البصمة أسفل الشاشة مثل هواتف الشركات الأخرى مثل سامسونغ وهواوي. وأوضحت الأنباء أن آبل ستعقد اجتماعًا مع شركة GIS التايوانية المتخصصة في هذا المجال.

وبحسب التقارير فإن إصداراً واحداً على الأقل من إصدارات الآيفون التي سيتم إطلاقها عام 2020 القادم ستحمل مستشعر بصمات مدمج في الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية من صناعة Qualcomm بينما ستتولى شركة GIS تزويد آبل بمكونات أخرى مرتبطة.

هذه التقارير تؤيد توقعات مماثلة من وكالة بلومبيرغ ومحللي مؤسسة باركليز الذين توقعوا في وقت سابق أن تطلق أبل آيفون بتقنية Face ID ومستشعر بصمات مدمج في الشاشة معاً بحلول عام 2020 أو 2021.

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