وزارة الصحة : البدء في صيانة قسم العناية بمستفى الحروق لأول مرة منذ 30 عامآ

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، البدء في صيانة قسم العناية

بمستشفى الحروق والتجميل في طرابلس بمعايير هي الأولى من نوعها في ليبيا وشمال

إفريقيا.

وأضاف مدير مكتب الإعلام بالمستشفى علي الرياني في تصريحات صحفية، أنه سيجري تطبيق نظام صرف

الأدوية الإلكتروني لأول مرة عن طريق منظومة إلكترونية خاصة بالقسم الذي تبلغ سعته

السريرية 15 سريرًا.

وأشار الريانى إلى أن نسبة أعمال صيانة قسم الأشعة ومعمل

التحاليل تجاوزت الـ 90%. فيما تم الانتهاء من صيانة الطابق الثاني الخاص بالتجميل

والذي لم يخضع للصيانة منذ 9 سنوات.

يشار إلى أن قسم العناية بمستشفى الحروق لم يدخل

للصيانة منذ 30 عاما، وفقا لوزارة الصحة.

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