بالصور .. مسابقة لكفاءة وجمال الكلاب في السودان

بمشاركة قرابة الـ100 كلب، نظم النادي السوداني لتربية الكلاب مسابقة الكفاءة والجمال للكلاب، للمرة الثالثة، بالحديقة الدولية بالخرطوم، أمس السبت.

وشارك في المسابقة أنواع مختلفة من الكلاب، فصيل “جيرمن شيبر” أو الراعي الألماني الأكثر شهرة عالمياً، وأيضا فصيل “هاسكي”، الذي يعيش في مناطق الشديدة البرودة مثل أراضي الاسكيمو، وغيرها العديد من سلالات الكلاب.

الجدير بالذكر، أن” النادي السوداني، حصل عضوية الجمعية الدولية لتنقية سلالة الكلاب منذ العام 2016، وهي جمعية دولية، لتنقية سلالات الكلاب، المعروفة ب” إف سي إي”، والموجود مقرها بدولة بلجيكا”.

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