اكتئاب الآباء.. الأبناء الضحية الأكثر تضرراً

أثبتت دراسة جديدة تم نشرها في تشايلد أند أدوليسانت سيكاتري وقام بها باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية أن الاكتئاب الذي يمر به الآباء يترك آثارا سيئة على الأبناء.

وشملت الدراسة 7 آلاف طفل ومراهق خضعوا لفحوصات الدماغ، ولمجموعة من الاختبارات النفسية من أجل معرفة نسبة الميول الانتحارية والاكتئاب الموجودة لديهم.

وكشفت فحوص الرنين المغناطيسي أن ثلث الأطفال الذي يعاني آباؤهم من الاكتئاب يتعرضون لتغيرات في الدماغ وبخاصة في الأمور التي تتعلق بالمكافأة والحافز.

كما أكدت الفحوصات أن هؤلاء الأطفال يكونون معرضين للاكتئاب بنسبة تبلغ 3 أضعاف عن الأحوال العادية.

وأكد العلماء أن هذه الدراسة لن تقف عند هذا الحد، بل ستستمر لـ10 سنوات، حيث سيتم إجراء فحوصات دورية للأطفال والمراهقين المشاركين في الدراسة، من أجل مراقبة تطورات الحالة لديهم.

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