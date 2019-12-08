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سوزان نجم الدين تتعرض للسرقة بمطار القاهرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لحادثة سرقة بعد وصولها لمطار القاهرة الدولي، حيث سرقت الحقيبة الكبيرة التي كانت بحوزتها.

وقالت الفنانة السورية من خلال فيديو نشرته على حسابها في إنستجرام إنها وضعت المجوهرات والأشياء الثمينة في الحقيبة الكبيرة المسروقة، لأنها سافرت دون حقيبة يد لأول مرة في حياتها.

وأكدت الفنانة السورية أن الشرطة المصرية والبحث الجنائي قاموا بعمليات بحث مكثفة حتى تمكنوا من العثور على الفاعل وإلقاء القبض عليه في منزله بمنطقة الشرقية.

وقالت الفنانة السورية إن الشرطة أعادت لها جميع المسروقات على الرغم من قيام اللص بالتصرف ببعض منها.

وشكرت سوزان نجم الدين في نهاية الفيديو الشعب المصري، واعتبرتهم أهلا للثقة، وختمت الفيديو بالقول تحيا مصر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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