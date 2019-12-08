رجل محظوظ يعثر على كنز ثمين في أرضه

عثر مواطن هندي يدعى “بي راثناكاران بيلاي” أثناء قيامه بحراثة أرضه الواقعة في كيليمانور في ولاية كيرالا، على كنز ثمين للغاية.

حيث وجد الرجل الهندي وعاء يحتوي على أكثر من 2500 قطعة نقدية أثرية تعود بجذورها لمملكة ترافانكاور التي حكمت المنطقة لمئات السنين.

وقال الرجل المحظوظ الذي اشترى الأرض في العام 2018 بمبلغ 842 ألف دولار بعد أن ربح جائزة باليانصيب في يناير الماضي تصل قيمتها إلى حوالي مليون دولار، إن عمر النقود المكتشفة حوالي 100 عام.

وأكد أن وزن الكنز الذي يتألف من مجموعة من العملات المعدنية من الذهب والفضة والنحاس بلغ 20 كغم. وقام بتسليمها للسلطات المختصة التي قامت بدورها بإرسال العملات إلى المختبر من أجل تنظيفها بعد تعرضها للأكسدة.

الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية تدرس منح مكافأة للرجل الهندي نظرا لقيامه بتسليم الكنز الأثري.

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