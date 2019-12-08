قريبا بالأسواق.. هاتف صيني مميز بكاميرا رائعة

تستعد شركة Redmi الصينية لإصدار هاتف جديد بمواصفات مميزة وكاميرا رائعة ستطلق عليه اسم Redmi K30.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى بسرعة 2.2 غيغا هرتز ونظام أندرويد 10 الحديث والمتطور.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Full HD مقاس 6.67 بوصة وبدقة عرض 1080 * 2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة مزودة بميزة Super Night View التي تدعم التصوير بكفاءة عالية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية، وستضم مستشعر Sony IMX686 بدقة 64 ميغا بيكسل، وستكون هذه الكاميرا قادرة على تسجيل فيديوهات بنمط الأفلام، كما يمكن للمستخدم الاستفادة من الفلاتر الموجودة في تطبيق الكاميرا لتحسين اللقطات عند التصوير أثناء الحركة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 64، 128، 256 غيغا بايت، في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6، 8، 12 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 4400 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 30 واط.

الجدير بالذكر أن Redmi ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق يوم 12 ديسمبر الجاري.

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