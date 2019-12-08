فيفو تطلق هاتفا ببطارية قوية و4 كاميرات

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Vivo IQOO Neo 855 Racing Edition.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855، ونظام تشغيل Android 9 Pie.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.38 بوصة، وبدقة عرض +FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وماسح للبصمات.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وسيحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وتعد بطارية هذا الجهاز إحدى أهم ميزاته، إذ ستأتي هذه البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق بسعر 370 و400 دولار بحسب حجم الذاكرة الداخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية