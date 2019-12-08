سامسونغ تضيف فردا جديدا لعائلة A

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة ليكون فردا جديدا في عائلة A ستطلق عليه اسم Galaxy A51.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mail-G72 MP3، ونظام أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة OLED عالية الدقة مقاس 5.6 بوصة، وستحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فستكون ثلاثية، وستبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 32 ميغا بيكسل.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، والتي تدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن سامسونغ ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 350 دولارا أمريكيا.

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