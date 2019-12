كشفت شركة “واتساب”، عن إطلاق وظيفة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الشهير باسم المكالمة الثانية. وستتيح الوظيفة الجديدة لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “iOS” إمكانية الرد على مكالمة واردة أثناء وجودهم بالفعل في محادثة.

هذا وسيتمكن المستخدم من رفض المكالمة الواردة مباشرة، ولكن عند قيامه باستقبالها، فسوف يتم إنهاء المكالمة الحالية تماما، ويجد المستخدم نفسه في المكالمة الجديدة، التي استقبلها للتو، نظرا لأن وظيفة “واتساب” الجديدة لا توفر إمكانية التنقل ما بين المكالمتين. وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، فقد أعلنت “واتساب” أن وظيفة المكالمة الثانية تقتصر في البداية على الإصدار المخصص لأجهزة أبل الجوالة (بدءا من إصدار التطبيق 2.19.120)، ويتعين على أصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد الانتظار لبعض الوقت إلى أن تتوافر هذه الوظيفة في تطبيق “واتساب” المخصص لهواتفهم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

