محمد حماقي يعلن مشاركته في موسم الرياض

أعلن الفنان المصري محمد حماقي عن مشاركته في موسم الرياض من خلال نشره بوستر الحفلة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق حماقي على المنشور بالقول استنوني في الرياض يوم 12 ديسمبر.

وكان المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية نشر بوستر للحفلة التي ستقام يوم 12 ديسمبر الجاري على مسرح محمد عبده في العاصمة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، وستضم حماقي وثنائي The Chainsmokers الأمريكي

ويعد ثنائي The Chainsmokers الأمريكي المكون من أندرو تاجارت وأليكس بول واحدا من أشهر ثنائيات الدي جي في أمريكا والعالم، وقدم هذا الثنائي العديد من الأعمال أبرزها Push My Luck التي صدرت قبل شهر وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

الجدير بالذكر أن تركي آل شيخ تعاون مع الفنان المصري مؤخرا في أغنية خدني إليك التي صدرت في ألبومه الأخير.

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