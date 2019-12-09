آسوس تستميل عُشّاق الألعاب بشاشة مميزة

رفعت شركة آسوس التايوانية النقاب عن شاشة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم TUF Gaming VG27WQ.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة VA بمقاس 27 بوصة وبدقة وضوح 1440*2560 بيكسل، ومعدل تنشيط يصل إلى 165 هرتز.

وتتميز الشاشة الجديدة بدرجة السطوع التي تصل إلى 400 قنديلةم2، وبدرجة تباين التي تصل إلى 3000:1، بالإضافة لتغطيتها نطاق الألوان بنسبة تصل إلى 120%.

وستدعم الشاشة الجديدة معيار Display port، ومعيارHDMI، وتقنية Freesync، بالإضافة إلى تقنية Display HDR 400.

وسيبلغ زمن الاستجابة في الشاشة الجديدة واحد ميلي في الثانية، وستكون قادرة على تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 120%.

وقالت الشركة التايوانية إن المستخدم سيكون قادرا على ضبط الشاشة الجديدة من حيث الارتفاع والإمالة بالطريقة التي يريدها.

وستحتوي الشاشة على منفذ HDMI 2.0، ومنفذ Display Port 1.2، ومخرج 3.5 للصوت.

الجدير بالذكر أن آسوس لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق وسعرها.

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