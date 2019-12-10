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اكتشاف سبب مفاجئ للإصابة بالسرطان والسكري والخرف

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة قام بها باحثون أمريكيون بأن بكتريا Porphyromonas gingivalis التي تتكاثر في فم الإنسان تؤدي إلى حدوث التهابات في اللثة وفي الأعضاء الحيوية لجسم الإنسان.

وأكدت الدراسة التي نشرت في صحيفة Daily Mail وجود علاقة وثيقة بين هذه البكتريا وإصابة الإنسان بأمراض السرطان، السكري، والخرف.

وقال العلماء إن مكافحة هذه البكتريا أمر غاية في الصعوبة، لأنها تدخل إلى الجسم في سن المراهقة، ولأن المضادات الحيوية لن تكون قادرة على القضاء عليها.

وأكد العلماء عملهم على إعداد وتطوير لقاح يقاوم هذه البكتريا، وقالوا إنهم سيقومون بتجريب هذا اللقاح على البشر خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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