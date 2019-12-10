“غينيس” تُحرِج تامر حسني.. ليس الأكثر إلهاماً

قامت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتوضيح حقيقة اللقب الذي حصل عليه الفنان المصري تامر حسني، بعد انتشار شائعات تقول إن النجم المصري حصل على لقب الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم.

وأوضحت الموسوعة في بيانها أن النجم المصري تحصّل على لقب “أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات” يوم 6 ديسمبر الجاري، حيث قام زوار مارينا مول في أبو ظبي بمشاركة اسم الفنان المصري على لوحة الإعلانات 12086 مرة، متجاوزين الرقم القياسي السابق الذي سجل يوم 5 ديسمبر 2017، والذي وصل عدد المشاركات فيه إلى 4900 مشاركة.

وأكدت موسوعة غينيس أنها لا تقوم بقياس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة، وأكدت وجود مجموعة من المعايير الصارمة حتى تقيس الإنجاز، ومن أبرز هذه المعايير أن يكون الإنجاز قابلا للقياس والكسر، وأن يكون قابلا للتقييم وللتحقق من صحته.

ووضحت غينيس أنها السلطة الدولية الوحيدة التي تعنى بكسر الأرقام القياسية، وتدير هذه العلمية من خلال فريقها المنتشر في كافة بقاع الأرض، وبأن الإعلان عن هذه الأرقام يتم بعد التأكد من صحتها ومطابقتها لمعايير غينيس، كما أكدت الموسوعة عدم اتباعها للتصويت الجماهيري على الأرقام القياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية