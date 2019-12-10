غوغل تختبر ميزة تتبع الطرود عبر محركها

في إطار سعيها لمساعدة المستخدمين على تتبع طرودهم البريدية بدأت شركة غوغل الأمريكية باختبار ميزة جديدة تُمكّن المستخدمين من تتبع الطرود البريدية عبر محرك البحث، وأطلقت عليها اسم برنامج الوصول المبكر لتعقب الطرود.

ومن خلال الميزة الجديدة سيتمكن المستخدم من متابعة حالة الطرد الذي سيصله من شركة الشحن من خلال البحث المباشر.

وقالت غوغل إن شركات الشحن ستكون قادرة على إظهار حالة الطرد وتقديم معلومات محدثة بشكل فوري للمستخدمين من خلال البحث المباشر شرط أن تشترك الشركة ببرنامج الوصول المبكر.

وللحصول على معلومات حول الطرد يجب أن يقوم المستخدم بكتابة رقم التعقب الخاص به وحالة الطرد في بحث غوغل لتظهر له كل التفاصيل المتعلقة بالطرد بشكل سلس وفوري.

وأكدت غوغل على أن برنامج الوصول المبكر لتعقب الطرود سيكون متاحا لجميع الشركات في كافة أنحاء العالم، وكل ما على شركات الشحن فعله الاشتراك في هذه الخدمة.

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