الإعلان رسميا عن لعبة Resident Evil 3

بعد عدة تسريبات بخصوص لعبة Resident Evil 3، أعلنت شركة Capcom رسميا اليوم الثلاثاء، الإعلان عن تفاصيل اللعبة عبر حلقة State of Play 2019.

وResident Evil 3 هي عبارة عن نسخة معادة تطويرها للعبة التي أصدرت قبل 20 عاما على جهاز PS1 ، ولكن هذه المرة بتحسينات رسوميات عالية وميكانيكيات أسلوب لعب أكثر تطورًا، وطورت عبر محرك RE engine الذي قدم لنا ألعاب Resident Evil 7 وResident Evil 2 وDevil May Cry 5 .

وتقع أحداث لعبة Resident Evil 3 وسط تفشي T-virus الكابوسي، وهو سلاح بيولوجي طورته شركة الأدوية Umbrella Corporation. حيث يظهر Nemesis – سلاحًا بشريًا قويًا بشريًا مصممًا لكل من الوحشية والذكاء العالي الأداء للقضاء على كل شخص والتي تطارده شركة S.T.A.R.S

وقد تضمن أيضًا الإعلان عن “Project Resistance” وهي لعبة أونلاين جماعية أربعة ضد واحد، وستكون مرافقةً للعبة Resident Evil 3 Remake باعتبارها طور الأونلاين.

ومن المنتظر أن يتم إصدار لعبة Resident Evil 3، يوم 3 أبريل من العام 2020، على أجهزة PC و PS4 و Xbox One.

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